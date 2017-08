A: After I started updating the OS on my computer something’s gone wrong.

B: How come? Do you know what’s causing the problem?

A: It says there’s not enough memory, so it cannot complete the installation.

B: Have you tried restarting and booting into the safe mode?

A: 我的電腦在更新完作業系統以後就當了。

B: 怎麼會這樣,你知道問題出在哪裡嗎?

A: 它說是記憶體不足,所以無法完成安裝。

B: 你可以重新開機,然後切到安全模式嗎?

English 英文:

Chinese 中文: