A : This drawer is stuck. I can’t get it open.

B : Is there too much stuff in it? Let me try. The drawer above it is stuck, too.

A : It doesn’t have a lot of stuff in it, just some tissues and clothes hangers. It’s probably the clothes hangers.

B : See if you can open it a little and get another hanger to hook some of the ones inside.

A : 你這個抽屜卡住了,打不開。

B : 是不是塞太滿了?我試試看。連上層的抽屜都卡住了。

A : 這個抽屜裡的東西不多,只有面紙和衣架而已。大概是衣架卡住了。

B : 試試看能不能開個縫,再拿個衣架去把裡面卡住的衣架勾出來。

English 英文:

Chinese 中文: