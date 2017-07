A: Didn’t you already order sugar with your milk tea?

B: Yes, but I like my tea really sweet, so I always add extra myself.

A: Too much sugar will increase your risk of getting diabetes.

B: Yeah, I know. But whenever I’m stressed I want to pig out on sweet things. It’s a bad habit of mine.

A: 你點的奶茶沒加糖嗎?

B: 有啊,但我喜歡喝很甜的,所以我都會自己再另外加。

A: 攝取太多糖,會增加罹患糖尿病的風險喔。

B: 我知道啊。但我只要壓力大就會想要吃一堆很甜的東西,這是我的壞習慣。

English 英文:

Chinese 中文: