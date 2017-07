A: Your phone hasn’t stopped vibrating. Aren’t you going to answer it?

B: Oh. That’s my mother. I don’t want to talk to her right now.

A: Have you had an argument?

B: No. She thinks I’ve been single too long and she wants to arrange a matchmaker for me, but I don’t want to go.

A: 你的手機從剛剛開始就一直在震動,你不接嗎?

B: 喔,那是我媽。我現在不想跟他說話。

A: 你們吵架了嗎?

B: 沒有啦。他覺得我單身太久了,想要幫我安排相親,但我實在不想去。

English 英文:

Chinese 中文: