A: What did you have for lunch today?

B: Burger, fries and a milkshake.

A: That’s really unhealthy. It’s nothing but calories. There’s no nutritional value there at all.

B: What are you gonna do? I was in a rush, fast food was the quickest option. I didn’t have time to worry about the nutritional value.

A: 你今天中午吃什麼?

B: 漢堡、薯條,配一杯奶昔。

A: 這樣很不健康耶,都是熱量,完全沒有營養。

B: 沒辦法啊,因為趕時間,還是吃速食最快,也顧不得營養了。

English 英文:

Chinese 中文: