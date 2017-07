A: I’ve just noticed you have a monobrow.

B: It’s been like that since I was little. Kids used to laugh at me in elementary school because of it.

A: So why don’t you do something to separate them?

B: I do sometimes. I can’t be bothered to do it every day, though.

A: 我發現你的兩邊眉毛是連在一起的。

B: 我從小就這樣,小學的時候還因為這樣常常被其他小孩子嘲笑。

A: 那你為什麼不修一下眉毛,把兩邊分開呢?

B: 我偶爾會修一下。但每天都修太麻煩了。

