A: The community committee passed a new regulation yesterday.

B: What regulation?

A: From now on, if you take your dog into the elevator, you must pick it up.

B: Huh? Our husky weighs almost 30 kilos. I’ll die if I have to carry it from the first floor all the way to the ninth.

A: 昨天社區管委會通過一個新規定。

B: 什麼規定?

A: 以後在大樓裡帶狗搭電梯,一定要把狗抱起來。

B: 什麼?我家的哈士奇有接近三十公斤,每天要抱著牠從一樓搭到九樓會把我累死!

