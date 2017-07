A : I’ve found a new job.

B : That’s great news. What kind of job is it?

A : I will be on the switchboard in a Korean company. The pay’s not great, but they guarantee a year-end bonus of two months’ salary.

B : It must be loaded, then. Is it an IT company?

A : 我找到新工作了。

B : 恭喜你啊!是什麼樣的工作?

A : 是在一家韓商當總機,薪水不算高,但公司保證年終會給兩個月。

B : 那公司應該蠻賺錢的吧。是科技公司嗎?

English 英文:

Chinese 中文: