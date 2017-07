A: How come your sofa has so many scratches on it?

B: Ah, those are from my cat scratching it.

A: Haven’t you bought a scratching board for it yet?

B: Yes I have, but it prefers to scratch the sofa and telling it off does no good.

A: 你的沙發上怎麼有這麼多刮痕?

B: 喔,那都是我的貓咪抓出來的。

A: 你沒有買貓抓板給牠磨爪子嗎?

B: 有啊,但牠還是最喜歡抓沙發,罵了也沒有用。

English 英文:

Chinese 中文: