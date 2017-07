A: Now it’s getting hotter, there’ll be more mosquitos about.

B: Your house is quite close to the mountains, so there’ll be loads of mosquitos there.

A: Yes. Every day, when the sun goes down, you’ll get covered in bites if you go out into the garden.

B: Well, you might want to plant some mosquito-repelling aromatic herbs in the garden, then.

A: 隨著天氣變熱,蚊子又越來越多了。

B: 你家的位置比較靠山,蚊子應該特別多吧。

A: 對啊,每天太陽下山後到院子裡去都會被咬一堆包。

B: 那你或許可以考慮在院子裡多種一些驅蚊的香草植物。

English 英文:

Chinese 中文: