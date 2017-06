A: What does the advertisement say in that drug store? I’m not wearing my glasses.

B: It says, NT$100 cash back for every NT$1,000 spent in store.

A: Oh. Do you need to buy any medicine or cosmetics? Do you want to club together?

B: As it happens, I need to buy contact lens solution and toilet paper.

A: 那個藥妝店的廣告上寫的是什麼?我沒有戴眼鏡看不太清楚。

B: 廣告上寫說滿一千現折一百。

A: 是喔,你有要買的藥妝嗎?要不要一起去湊湊看?

B: 我剛好需要買隱形眼鏡藥水和衛生紙。

English 英文:

Chinese 中文: