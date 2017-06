A: I’ve been typing on the computer all day today, my wrists are sore now.

B: You should place a padded wrist rest on your desk.

A: Actually, I already use one, but it doesn’t seem to be of much use.

B: Oh I see. Right now you need to put an ice pack on it.

A: 我今天一整天都在電腦上打字,現在手腕很痠痛。

B: 你要不要在電腦桌上放個小墊子,枕在手腕下?

A: 我有用手腕枕,但好像沒什麼用。

B: 是喔。先冰敷一下吧。

English 英文:

Chinese 中文: