A: How come there are so many people at the movie theater today?

B: That’s because in a while there will be a movie premier and I think a celebrity is going to attend.

A: Which celebrity?

B: I think it’s a foreign celebrity, but I don’t know who. I just saw loads of fans holding posters lining up at the side entrance to the theater.

A: 今天電影院人怎麼這麼多?

B: 因為待會有首映會,好像有明星會來。

A: 哪個明星啊?

B: 應該是外國的明星,我也不認識。但我剛剛看到很多粉絲拿著海報在電影院的側門排隊。

English 英文:

Chinese 中文: