A : Would you like some popcorn?

B : Thank you, no. I don’t like popcorn.

A : Why not? Popcorn and a movie are a match made in heaven.

B : The popcorn gets stuck between the teeth and feels gross. Also, there’s usually way too much salt or sugar in the popcorn, so it’s really unhealthy too.

A : 要不要吃爆米花?

B : 不用了,我不喜歡爆米花。

A : 為什麼?爆米花和電影可是絕配啊。

B : 爆米花很容易卡在牙縫裡,很不舒服,又常常加太多糖或鹽,一點都不健康。

English 英文:

Chinese 中文: