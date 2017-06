A: You don’t usually have a backpack. Don’t you normally like to carry a handbag?

B: Because I often carry a handbag on one shoulder, one of my shoulders is now lower than the other one.

A: So is this the reason you’ve switched to using a backpack?

B: Yep. This way I shouldn’t have unbalanced shoulders and a backpack can also hold more stuff.

A: 難得看到你背後背包,你平常不是都喜歡用手提包的嗎?

B: 我因為太常把手提包背在一邊肩膀上,兩邊肩膀變得一高一低。

A: 你是因為這樣改背後背包的嗎?

B: 是啊,這樣比較不會有高低肩,而且後背包容量也比較大。

English 英文:

Chinese 中文: