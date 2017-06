A : Last month I took a screen test for a commercial. This morning I received a notice to say I’ve got the job!

B : Wow, that’s so cool. What part will you be playing?

A : I will play a worker who has stomach pain.

B : Is it a commercial for stomach medicine?

A : 我上個月去參加一個廣告試鏡,今天早上收到通知說我被錄取了!

B : 是喔,好酷喔,你要飾演什麼角色?

A : 我要演的是胃痛的上班族。

B : 是腸胃藥的廣告嗎?

English 英文:

Chinese 中文: