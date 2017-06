A: I haven’t seen you in ages. You’ve changed so much I hardly recognize you.

B: Didn’t we meet just two months ago?

A: Well, that’s true, but your hair wasn’t so short, and your skin wasn’t so tanned.

B: Last month I started going jogging in the morning and I cut my hair to make it easier when I exercise.

A: 好久不見,你看起來變了好多,差點認不出來了。

B: 兩個月前不是才碰面?

A: 是沒錯,但你那時候的頭髮沒這麼短,皮膚也沒這麼黑。

B: 我上個月開始每天晨跑,為了方便運動就把頭髮剪短了。

English 英文:

Chinese 中文: