A: There’s some white powder on your scalp, don’t tell me it’s dandruff?

B: Ah, it’s probably flour. I was making an apple pie just now.

A: You know how to make apple pie?

B: Yep, I love apples. I just adore any kind of apple dessert.

A: 你頭上有白粉耶。該不會是頭皮屑吧?

B: 喔,那應該是麵粉。我剛剛在做蘋果派。

A: 你會自己做蘋果派喔?

B: 會啊,因為我很喜歡蘋果。只要是有蘋果的甜點我都超愛的。

English 英文:

Chinese 中文: