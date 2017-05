A: When do you think we should leave for the airport?

B: I think we should allow two hours to get there.

A: Two hours? Do we really have to leave that early?

B: What if there’s a bad traffic jam? Better safe than sorry.

A: 你覺得我們幾點出發去機場比較好?

B: 我們應該要留兩個小時的通車時間。

A: 兩個小時?有必要那麼早出發嗎?

B: 萬一碰到大塞車怎麼辦?還是保險一點比較好。

English 英文:

Chinese 中文: