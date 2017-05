A: I can’t believe my bad luck. Yesterday I was bitten by a leech and today I found a tick on my leg.

B: Oh no! How did you remove it?

A: I used some tweezers and carefully pulled it out from near its mouth, then washed the bite area to prevent infection.

B: What a run of bad luck, you poor thing.

A: 我的運氣真是差到不可思議。昨天我才被水蛭咬,今天又發現腳上有蝨子。

B: 是喔,你怎麼把牠弄掉的?

A: 我用鑷子很小心地夾住蝨子的嘴巴附近,再把牠拔出來,為了預防感染我還清洗了傷口。

B: 你也太可憐了,接二連三碰到壞事。

