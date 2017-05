A: Is that a leech on your ankle?

B: Aargh! What should I do?

A: Don’t pull it off or it may vomit bacteria from its stomach into the wound. Let it drink its fill and then it will drop off.

B: OK, I’ll try to be brave.

A: 你腳踝上的那個東西是水蛭嗎?

B: 天啊!怎麼辦?

A: 不要把牠拔下來,不然牠會把肚子裡細菌吐到傷口裡。等牠吸飽了會自行脫落的。

B: 好吧,我會努力克服恐懼的。

English 英文:

Chinese 中文: