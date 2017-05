A: You look like a drowned rat.

B: I just got caught in a sudden downpour, I’m soaked right through.

A: Oh no, what a disaster.

B: Fortunately I’ve got a spare change of clothes and I picked up some disposable underwear from the convenience store on the way in.

A: 你簡直變成落湯雞了。

B: 剛剛突然下起雨,害我全身都濕透了。

A: 怎麼會這麼慘。

B: 幸好我有多帶一套換洗衣物,還在路上的便利商店買了免洗內衣。

English 英文:

Chinese 中文: