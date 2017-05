A: Wow that smells delicious. What are you cooking?

B: I’m making risotto for my dog.

A: Err, are you sure dogs can eat risotto?

B: Don’t worry, dogs can eat cooked white rice. But you shouldn’t use onions or garlic, they destroy a dog’s red blood cells.

A: 哇,這聞起來好香,你在煮什麼?

B: 我在幫我的狗做燉飯。

A: 呃,你確定狗可以吃燉飯嗎?

B: 不用擔心,狗可以吃煮熟的白米,只是不能加洋蔥或大蒜,因為那些食材會破壞狗的紅血球。

