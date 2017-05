A: It’s been raining almost non-stop all week.

B: Tell me about it, I’m beginning to get cabin fever.

A: To hell with it, let’s brave the weather and go to the movies.

B: Are you sure this is a good idea? We’ll get absolutely drenched.

A: 這星期雨幾乎沒停過。

B: 就是啊,我都要得幽閉恐懼症了。

A: 管他下雨,我們還是可以冒著風雨去電影院。

B: 這樣真的好嗎?我們一定會淋濕的。

