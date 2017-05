A: Those two always seem to be at each other’s throats.

B: Yep, they really don’t get on.

A: I think it’s William’s fault, he can be so unreasonable.

B: That’s true, but Amy is also really stubborn. As they say, it takes two to tango.

A: 他們兩個老是吵架。

B: 對啊,他們就是處不來。

A: 我覺得是威廉的問題,他有時候真的蠻不講理。

B: 是沒錯,但艾咪也很頑固。俗話說,一個銅板敲不響。

English 英文:

Chinese 中文: