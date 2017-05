A: The weather’s so nice today, let’s go to the beach.

B: With the sun this hot, I’m worried I’ll get a sun tan. If we go, I’m wearing my facekini.

A: Oh please no. You look like you’re wearing a facial mask with that thing on. Don’t worry, we can hire an umbrella.

B: OK, let’s compromise. No facekini, but we take the sun tent.

A: 今天天氣真好,我們一起去海邊玩吧。

B: 太陽這麼烈,我怕會曬黑。要去的話,我要帶我的臉基尼。

A: 喔,拜託,不要帶啦。你戴著那個看起來好像在敷臉。我們可以租一把陽傘,這樣你就不用擔心曬黑了。

B: 那這樣吧,我們雙方各退一步。我不戴臉基尼,但我們要有遮陽帳棚。

English 英文:

Chinese 中文: