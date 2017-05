A: If you don’t hurry up we’re going to miss the train.

B: Alright, I’m coming. We’ve still got plenty of time.

A: No we don’t, if you’re not ready in the next two minutes, I’m leaving without you.

B: Keep your hair on. I’ll be ready in a minute.

A: 你再不快點,我們就要錯過火車了。

B: OK,我快好了。我們時間還很多啦。

A: 哪有,我們時間不多了,你如果兩分鐘內沒準備好,我就要先走了。

B: 你冷靜一點,我馬上就好。

English 英文:

Chinese 中文: