A: Welcome back. How was your holiday in the Philippines?

B: It was brilliant, the beach resort was amazing. We stayed in our own beach hut with steps leading down to the water.

A: It sounds like paradise on earth.

B: Yes, and I haven’t even told you about the holiday romance.

A: 歡迎你回來。菲律賓好玩嗎?

B: 很好玩啊,那邊的海灘度假村超棒的。我們住在獨棟的海灘小屋,還可以直接從屋外的階梯走到海水裡。

A: 聽起來簡直是人間仙境。

B: 對啊,而且我還有豔遇呢。

English 英文:

Chinese 中文: