A: Nice wheels. Did you just win the lottery?

B: I wish... I hired this puppy from a supercar rental company near my house.

A: I see. You must be a really experienced supercar driver then?

B: First time actually, but I think I’ve got the hang of it already. Want to go for a spin?

A: 這輛車真不錯。你是中樂透了嗎?

B: 如果有中就好了。這輛車是我在家附近的跑車出租公司租來的。

A: 原來如此。你開跑車應該蠻有經驗的吧。

B: 其實這是我第一次開跑車,但我已經很上手了。要跟我出去兜兜風嗎?

English 英文:

Chinese 中文: