A: Fancy going to a music festival this year?

B: Hmm, maybe. Which one were you thinking of?

A: Well, how about Looptopia? It’s Taiwan’s biggest dance music festival.

B: Small problem: it’s already been and gone. Also, dance music’s not really my thing.

A: 你今年有興趣去音樂節嗎?

B: 嗯,或許吧。你有想去的音樂節嗎?

A: 樂托邦國際音樂季你有興趣嗎?那是台灣最大的音樂節。

B: 呃,這可能有點困難。它今年已經辦完了,而且我也不愛舞曲。

English 英文:

Chinese 中文: