A: I have this dull ache in my right ear, and it feels kinda blocked.

B: Sounds like you have an ear infection.

A: I just saw the doctor this morning, and after she examined it, she said it wasn’t inflammed at all.

B: Really. So did she know what’s causing it?

A: 我的右耳一直隱隱作痛,還有種塞住的感覺。

B: 該不會是耳朵發炎吧?最好去看個醫生。

A: 我今天早上才去看過醫生,但醫生檢查後說完全沒有發炎。

B: 是喔,那知道是什麼造成的嗎?

English 英文:

Chinese 中文: