A: Do you think this jacket goes with these pants?

B: You’ve got jeans on, don’t wear a denim jacket, too.

A: They’re both blue, you don’t think they go well together?

B: I think a denim jacket would go better with khakis.

A: 你覺得這件外套和褲子配嗎?

B: 你已經穿著牛仔褲,就不要再穿丹寧外套了。

A: 兩件都是藍色,這樣不是很搭嗎?

B: 我覺得牛仔外套搭配卡其褲好看多了。

English 英文:

Chinese 中文: