A: I’ve bought a box of profiteroles. Would you like one?

B: Thanks, but I’ve got a bad stomach, so I can’t eat any dairy products right now.

A: Really. Have you seen a doctor?

B: Yes, the doctor said I have gastroenteritis, and prescribed me anti-inflammatories and probiotics.

A: 我買了一盒泡芙,你要吃嗎?

B: 謝謝你。但我拉肚子,不能吃奶製品。

A: 是喔,有看醫生嗎?

B: 有啊,醫生說是腸胃炎,有開給我一些消炎藥和益生菌。

English 英文:

Chinese 中文: