A: Excuse me, could I ask you to take a photo for me?

B: Oh, OK. Which button do I need to press?

A: First touch the screen to get the focus on the face, then press the camera icon.

B: OK, it’s taken. I think I jogged it a bit when I took it, have a look to make sure it isn’t blurred.

A: 不好意思,可以請你幫我們照一張相片嗎?

B: 喔,好啊。拍照要按哪一個鍵?

A: 先點一下畫面上人物的臉對焦,再按這個相機的圖示就可以了。

B: 好,拍好了。我剛剛拍照時不小心有點晃到,你再檢查看看有沒有糊糊的。

English 英文:

Chinese 中文: