A : There’s a tasting stand over there. Do you want to go and try?

B : It looks like it’s all cheese. I’m not too keen on cheese. Let’s not bother.

A : Ah, let’s go try. There are all kinds of cheese. You never know, you might like one of them.

B : The only kind of cheese I like is the kind you find on pizza.

A : 那邊有試吃的攤位,要不要過去看看?

B : 看起來好像都是起司耶,我不太喜歡起司,還是算了。

A : 去試吃看看嘛!起司的種類有很多,說不定會有你喜歡的。

B : 我唯一能接受的起司就只有比薩上面常見的那種而已。

