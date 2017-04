A: Did you hear thunder?

B: Yes and I just saw a flash of lightning. It feels like it’s about to rain.

A: Did you bring an umbrella? The weather forecast said that there was zero chance of rain today, so I didn’t bring mine.

B: Neither did I. Here it comes. Let’s go under the arcade and wait it out.

A: 你有聽到打雷的聲音嗎?

B: 有啊,我剛剛還看到幾道閃電,感覺快下雨了。

A: 你有帶雨傘嗎?氣象預報說今天的降雨機率是零,所以我沒帶傘。

B: 我也沒帶。開始下雨了。我們先到騎樓下避雨吧。

English 英文:

Chinese 中文: