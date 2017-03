A: Do you have a cold?

B: No, no. I was taking vitamins, not cold medicine.

A: Do you take vitamins every day?

B: Yep. Every day I take a multivitamin tablet with vitamins A, B, C and D, as well as lutein.

A: 你感冒了嗎?

B: 喔,沒有。我吃的是維他命,不是感冒藥。

A: 你每天都吃維他命嗎?

B: 對啊,我每天都會吃一顆含有維他命A、B、C、D的綜合碇和葉黃素。

English 英文:

Chinese 中文: