A: What’s that plant climbing up your garden wall?

B: You mean the one with hairy leaves and white flowers?

A: Yes. I think the flowers are lovely.

B: That’s Japanese honeysuckle. Those flowers will attract a lot of butterflies gathering nectar.

A: 你的院子圍牆上爬的是什麼植物?

B: 你是指這種葉子上有絨毛,開小白花的植物嗎?

A: 對啊,我覺得這小白花蠻可愛的。

B: 這是金銀花。這種花會吸引很多蝴蝶來採蜜。

