A: I’ve started doing half an hour of exercise at home every day to tighten up my belly.

B: Oh, yeah? What kind of exercise are you doing?

A: I do 10 different kinds, including sit-ups, leg lifts and squats.

B: No wonder you’re looking slimmer.

A: 最近我為了瘦小腹,每天都在家做半個小時的體操。

B: 是喔,你是做什麼體操?

A: 我會做十種不同的體操,包括仰臥起坐、抬腿、深蹲等等。

B: 怪不得你最近看起來變瘦了。

English 英文:

Chinese 中文: