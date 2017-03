A: The air has been really dry recently, the skin on my face and hands has started to chap.

B: I’m the same. My skin is quite dry, and it tends to crack.

A: I put moisturizing lotion on every day, but it’s still no good.

B: If it gets really serious I rub on olive oil: I find that’s more effective than moisturizer.

A: 最近的天氣好乾燥,我的臉頰和雙手都一直脫皮。

B: 我和你一樣,屬於偏乾的膚質,很容易脫皮。

A: 我每天都擦乳液,但還是沒什麼用。

B: 我脫皮很嚴重的時候會擦橄欖油,我覺得比乳液有效。

English 英文:

Chinese 中文: