A: What’s that smell?

B: Now you mention it, it smells like air freshener.

A: You’re probably smelling the dried flowers on my desk. I’m talking about another smell that smells a bit like Chinese medicine.

B: Oh, I just ate Chinese angelica duck noodles at my desk, it must be the angelica.

A: 你有沒有聞到一股奇怪的味道?

B: 聽你這麼一說,好像確實有種芳香劑的味道。

A: 你聞到的是我桌上的乾燥花吧?我指的不是那個,是另一個聞起來像中藥的味道。

B: 喔,我剛剛在座位上吃當歸鴨麵,你聞到的是當歸的味道吧。

English 英文:

Chinese 中文: