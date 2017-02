A: Today is Wenchang Dijun’s birthday. We should go to pray at Wenchang Temple.

B: Sure. I’ve been preparing for a TOEFL test and I need his blessing. What shall we take as offerings?

A: We can take some bamboo shoots and scallions, to pray the test goes well.

B: OK, I’ll go to the nearby supermarket in a while to buy some.

A: 今天是文昌帝君的誕辰,我們一起去文昌廟裡拜拜吧。

B: 好啊,我最近在準備托福考試,也需要文昌帝君保佑。我們要準備什麼供品嗎?

A: 可以帶一些竹筍和青蔥,以祈求考試順利。

B: 好,那我晚點到家附近的超市去買竹筍和青蔥。

English 英文:

Chinese 中文: