A: The highway is packed, we’re literally crawling along.

B: I’ll check online how long the jam goes on for.

A: I’ve already resigned myself to the idea it’ll be like this all the way to Taichung. It is a four-day long weekend, after all.

B: According to the live traffic info on the Directorate-General of Highways Web site, it’ll thin out once we get past Hsinchu.

A: 高速公路上車太多了,簡直是以龜速在前進。

B: 我上網查查看塞車的路段有多長。

A: 我已經有心理準備會一路塞到台中了,畢竟是四天連假。

B: 根據公路局網站的即時路況資料,過了新竹就不會這麼塞了。

English 英文:

Chinese 中文: