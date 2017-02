A: Has anyone ever told you you look like someone famous?

B: Yes, they have. Who do you think I look like?

A: Now, who is it… I know, you look like that British singer, David Bowie.

B: That’s the first time anyone’s said I look like Bowie.

A: 有沒有人跟你說過你有明星臉?

B: 有啊,你覺得我長得像誰?

A: 讓我想想看……就是那個很有名的英國歌手,大衛鮑伊。

B: 這還是我第一次被說像大衛鮑伊。

English 英文:

Chinese 中文: