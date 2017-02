A: The forecast says it will rain this evening. Did you bring an umbrella?

B: No, I didn’t, but I do have a waterproof jacket, so it won’t be a problem.

A: If you’ve only got a waterproof jacket, your pants will get wet.

B: Well, true, yes, but if it’s raining heavily, they would get wet with an umbrella, too.

A: 天氣預報說今天晚上會下雨,你有帶雨傘嗎?

B: 沒有,但我穿的是防水外套,所以不會有問題的。

A: 只有防水外套的話,褲子還是會濕吧。

B: 嗯,是沒錯,但雨若下得大,撐雨傘一樣會濕啊。

