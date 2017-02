A: These bananas have been sitting around for ages, they’re overripe. Can they still be eaten?

B: Of course. I can make banana bread with them. That will extend their shelf life, too.

A: How do you make banana bread?

B: It’s really easy, actually: it’s just like baking a cake, but you put in mashed banana.

A: 這些香蕉放太久,已經過熟了,還能吃嗎?

B: 當然囉,我可以用這些香蕉做香蕉麵包,這樣就可以再延長保存期限了。

A: 香蕉麵包怎麼做?

B: 非常簡單,跟烤蛋糕很像,只是加入了香蕉泥而已。

