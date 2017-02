A: Which of these postcards do you think is nicest?

B: Ummm… I like this one with the red lanterns. The colors are bright, it’s quite cheery. Who is it for?

A: It’s for a friend in Japan. How about this black and white one?

B: Yeah, it’s nice, it has an olde worlde feel to it, but I think the one of Chiufen with all the hanging lanterns is more Taiwan.

A: 這幾張明信片你覺得哪張比較好看?

B: 嗯,我喜歡這張有紅燈籠的,顏色鮮豔,很有喜氣。你是要寄給誰的?

A: 寄給我住在日本的朋友。那這張黑白的呢?

B: 黑白的也不錯,看起來很復古。但我覺得掛滿燈籠的九份更有台灣特色。

English 英文:

Chinese 中文: