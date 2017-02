A: Ouch, I’ve got cramp in my leg.

B: You need to stretch your leg out like this, slowly: if you do it too hard you’ll pull a muscle.

A: Nice. It feels better now I’ve stretched.

B: It might be because you don’t exercise enough. Did you warm up before you started playing?

A: 我的腳抽筋了,好痛。

B: 你可以像這樣把腳伸直,慢慢來,用力過猛會造成肌肉拉傷喔。

A: 好,伸展一下好像比較好了。

B: 可能你平常太少運動了。剛剛打球前有暖身嗎?

English 英文:

Chinese 中文: