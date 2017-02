A: Why has your eye gone all red?

B: My eye suddenly started itching. I rubbed it a couple of times and it turned red.

A: It’s better not to rub your eyes when they itch. Using eye drops would be better.

B: I’m a bit allergic. It only takes some dust mites or pollen to make them really itchy.

A: 你的眼睛怎麼變紅了?

B: 眼睛突然發癢,我揉了幾下就變紅了。

A: 眼睛癢還是不要揉,點眼藥比較好。

B: 我有點過敏,只要有塵蟎或花粉就會很癢。

English 英文:

Chinese 中文: