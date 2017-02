A : Your balcony is so nicely laid out. So many different plants.

B : Thanks for the compliment. Actually these plants are all herbs.

A : Oh, herbs. Can they all be used for cooking?

B : Yes. I dream of opening my own restaurant, so I’m coming up with some dishes of my own.

A : 你的陽台佈置得好漂亮,好多不同的植物。

B : 謝謝你的稱讚,其實這些植物都是香草。

A : 原來是香草,都是可以拿來做菜的嗎?

B : 是啊,我的夢想是開自己的餐廳,所以一直在研發獨特的菜色。

English 英文:

Chinese 中文: